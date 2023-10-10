Россия и Ирак призвали к прекращению огня между Израилем и Палестиной

Министр иностранных дел Сергей Лавров и вице-премьер Ирака Мухаммед ас-Судани призвали прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Об это сообщил ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Также политики призвали оказать помощь пострадавшим мирным жителям.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Позднее операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.