Армия Израиля ликвидировала министра экономики ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала министра экономики террористического движения ХАМАС Джавада Абу Шамалу. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В сообщении израильской армии отмечается, что в рамках своих обязанностей Абу Шамала управлял финансами ХАМАС и выделял средства на финансирование, а также руководство терроризмом внутри и за пределами сектора Газа.

До этого пресс-служба израильских Вооруженных сил сообщала, что десятки истребителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа.

10 октября Армия обороны Израиля сообщила о массированном обстреле по объектам ХАМАС в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.