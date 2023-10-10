Ирак поблагодарил Россию за поставки оружия

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поставки вооружений, пишет ТАСС. По словам премьера, российское оружие оказало значительное влияние на борьбу с терроризмом.

«Россия — дружественная страна, с которой мы связаны глубокими историческими отношениями», — отметил иракский премьер.

Также во время переговоров Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос о создании суверенного палестинского государства.

Кроме того, Путин отметил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.

Президент России выразил сожаление из-за обострения ситуации в Израиле, назвав это ярким примером провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил значение визита в Россию премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани и планируемые переговоры с российским лидером.