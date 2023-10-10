В США отреагировали на новые подлодки ВМС КНР

Соединенные Штаты и Япония начали беспокоиться в связи с появлением перспективных китайских подлодок типа 096. Об этом сообщили в издании The Japanes Times.

В японском СМИ привели сведения китайского института морских исследований Военно-морского колледжа США. Из данных материалов следовало, что новые китайские субмарины отличаются малошумностью. Именно из-за этой характеристики американской стороне станет трудно отследить подводные лодки Военно-морских сил Китая, говорится в материале.

При этом американский подводник в отставке Кристофер Карлсон уверен, что в будущем «тип 096 окажется кошмаром» именно для ВМС США. Эксперт уверен, американцам и их союзникам будет непросто установить и найти подлодки нового типа.

При этом по скрытности, сенсорам и ряду других характеристик подводная лодка типа 096 может составить конкуренцию современным российским атомным субмаринам.

До этого в Bloomberg заявили, что Китай установил на свои подлодки ракеты большей дальности.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.