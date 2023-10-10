В США заявили об уничтожении британских инструкторов ВСУ российскими военными

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official, что российская армия ликвидировала инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с украинской армией в зоне спецоперации.

По словам Макгрегора, Москва постоянно следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения. Таким образом, русские узнают обо всем, что будет сказано и сделано на Украине, указал эксперт.

«Это означает, что они могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар. <…> Так произошло недавно с британскими и натовскими советниками в 30 милях (48 километрах. — «Газета.Ru») от фронта. Несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были уничтожены артиллерийским ударом», — рассказал экс-советник главы Пентагона.

Макгрегор отметил, что невозможно пересечь границу Украины и не попасть в поле зрения российской разведки. По словам полковника, у Киева не получится обрушить такую систему наблюдения, поскольку она сложная и многоуровневая.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что, если британские военные будут проводить обучение на Украине, российские Вооруженные силы будут уничтожать их не как наемников, а как натовских специалистов.

В начале октября британский министр обороны Грант Шэппс заявлял, что провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки украинских военных на Украину вместо баз Великобритании и других членов НАТО. Он также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы на Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.