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Израильские истребители нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа

Израиль нанес удары по более чем 100 целям в районе Аль-Форкан в секторе Газа

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Amir Cohen/Reuters

Десятки истребителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа, сообщает пресс-служба израильских Вооруженных сил.

За прошедший день израильская армия нанесла удары по более 250 целям в этом районе.

Также ЦАХАЛ нанес удар по району Рафаха, в частности по подземному туннелю, по которому провозили контрабандное оружие и технику.

В израильских ВС район Аль-Форкан считают центром сосредоточения палестинского движения ХАМАС («Исламское движение сопротивления»), откуда были начаты операции против Израиля.

10 октября Армия обороны Израиля сообщила о массированном обстреле по объектам ХАМАС в секторе Газа.

По информации военного ведомства, в этот день израильские силы нанесли удары по объектам ХАМАС в Газе, включая военный комплекс и склад оружия. Удар был также нанесен по оперативному штабу в городе Джабалия, который, по данным ЦАХАЛ, использовался ХАМАС для руководства атаками против Израиля.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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