В Тель-Авиве звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости.

По данным местного корреспондента, жители города после объявления угрозы ракетного нападения побежали в укрытия.

Сирены воздушной тревоги звучали на протяжении около пяти минут, после чего затихли.

Ранее воздушная тревога была объявлена в израильском Сдероте, который находится практически на границе с сектором Газа.

С раннего утра 7 октября Израиль подвергается обстрелу со стороны сектора Газа: движение ХАМАС объявило Израилю войну. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.