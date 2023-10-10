На юге Израиля прозвучала сирена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что днем 10 октября в Ашдоде на юге сработала сирена. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства страны.

Информация о звучании сирены приведена в 15:26 мск.

«Сирены прозвучали в городе Ашдод», — уточнили в ЦАХАЛ.

Город Ашдод находится в 43 км от Тель-Авива, в нем проживало около 220 тыс. человек.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Также в армии Израиля заявляли о воздушной тревоге в Ашкелоне и окрестностях Газы.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.