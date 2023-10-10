Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«Бригады Аль-Кассама бомбят ракетами аэропорт Бен-Гурион в ответ на нападение на мирных жителей», — сказано в сообщении.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале объявляла о массированном обстреле по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

10 октября глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания также заявил, что движение проинформировало все стороны, что не будет вести переговоры об обмене заложников до окончания боевых действий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.