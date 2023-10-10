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Рогов заявил о продвижении ВС РФ у Пятихаток

Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись на несколько сотен метров у Пятихаток

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РИА Новости

Российские части продвинулись на несколько сотен метров на участке Жеребянки-Пятихатки в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, утором 10 октября началась активная работа штурмовых групп ВС России на участке Жеребянки-Пятихатки васильевского направления Запорожского фронта.

«На данный момент в результате контратакующих действий русской армии есть продвижение в несколько сот метров», — отметил Рогов.

Он обратил внимание, что на этом участке фронта идут активные боевые действия высокой интенсивности.

В конце сентября Минобороны РФ опубликовало видео, на котором военнослужащие ВСУ сдались в плен у Работино и Пятихаток. По данным ведомства, подразделения украинской армии продолжают безуспешные атаки в районах этих населенных пунктов на Запорожском направлении, противник уже понес значительные потери, утратив тысячи военнослужащих.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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