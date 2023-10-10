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В израильском Сдероте звучит сирена

Воздушная тревога объявлена в израильском Сдероте

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Ronen Zvulun/Reuters

Воздушная тревога объявлена в израильском Сдероте, который находится практически на границе с сектором Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали в городе Сдерот и в районах вокруг сектора Газа», — указано в сообщении.

В городе Сдерот проживают 27 тыс. человек. Во время вторжения ХАМАС на территорию Израиля, Сдерот был занят палестинскими силами, позднее город вернулся под контроль ЦАХАЛ.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.

С раннего утра 7 октября Израиль подвергается обстрелу со стороны сектора Газа: движение ХАМАС объявило Израилю войну. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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