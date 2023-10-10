Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Под Херсоном уничтожены диверсанты со станцией РЭБ

РИА Новости: ВС РФ уничтожили под Херсоном группу диверсантов со станцией РЭБ

close
100%
Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские войска уничтожили под Херсоном украинскую группу диверсантов со станцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает РИА Новости со ссылкой на командира мотострелкового взвода бригады с позывным «Шаман».

«Была обнаружена группа противника в островной зоне в количестве до 8 человек, которая выдвинулась и засела на одном из кораблей, который прибило к берегу, когда был потоп. Противник решил там обосноваться со средствами РЭБ», — рассказал «Шаман».

Средства РЭБ применяются для уничтожения связи и систем управления противника, а также способны «глушить» работу беспилотников и некоторых ракетных систем.

По словам Шамана, по выявленной группе диверсантов отстрелялся танк, применив управляемые снаряды. После этого работа российских БПЛА возобновилась.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух плавсредств ВСУ при попытке высадиться в Крыму.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий