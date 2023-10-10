Под Херсоном уничтожены диверсанты со станцией РЭБ

Российские войска уничтожили под Херсоном украинскую группу диверсантов со станцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает РИА Новости со ссылкой на командира мотострелкового взвода бригады с позывным «Шаман».

«Была обнаружена группа противника в островной зоне в количестве до 8 человек, которая выдвинулась и засела на одном из кораблей, который прибило к берегу, когда был потоп. Противник решил там обосноваться со средствами РЭБ», — рассказал «Шаман».

Средства РЭБ применяются для уничтожения связи и систем управления противника, а также способны «глушить» работу беспилотников и некоторых ракетных систем.

По словам Шамана, по выявленной группе диверсантов отстрелялся танк, применив управляемые снаряды. После этого работа российских БПЛА возобновилась.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух плавсредств ВСУ при попытке высадиться в Крыму.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.