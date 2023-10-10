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Минобороны опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ российскими военными

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ российскими военнослужащими операторами БПЛА. Операторы беспилотников выявили группы вражеских боевиков и сбросили боеприпасы. Так, противник либо оказался ликвидирован, либо бежал.

9 октября российские войска сорвали пять атак ВСУ на одном из направлений в зоне СВО.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля лидер страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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