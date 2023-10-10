Минобороны опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ российскими военными

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ российскими военнослужащими операторами БПЛА. Операторы беспилотников выявили группы вражеских боевиков и сбросили боеприпасы. Так, противник либо оказался ликвидирован, либо бежал.

9 октября российские войска сорвали пять атак ВСУ на одном из направлений в зоне СВО.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля лидер страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.