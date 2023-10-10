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Российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой

В ДНР сообщили о прорыве обороны ВСУ в районе поселка Бердичи под Авдеевкой

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военнослужащие прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северном фланге Авдеевского направления в районе поселка Бердичи. Об этом сообщает телеканал RT, ссылаясь на свои источники в 105-м стрелковом полку ВС Российской Федерации.

По данным RT, российская армия вынуждает отступать противника.

«Российские бойцы нанесли встречный удар с южного фланга Авдеевского направления, ситуация идет к созданию «Авдеевского котла», — указали источники телеканала.

До этого немецкий генерал в отставке Райнхард Вольски в эфире канала Welt заявлял, что бойцы Вооруженных сил Украины уже не смогут добиться существенных успехов на передовой по причине хорошо подготовленной линии обороны сил российских военных.

Кроме того, генерал в отставке указывал, что проблемой для ВСУ оказались несвоевременные поставки техники для боевых действий со стороны стран Запада.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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