В Госдуме назвали виновных в войне в Израиле

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин обвинил страны Запада, которые поставляют оружие Украине, в содействии напряженности в мире, в частности в палестино-израильском конфликте. Об этом пишет РИА Новости.

Володин объяснил, что США и Брюссель «наводнили» оружием Украину, которая впоследствии перепродает его в страны Ближнего Востока. Это и обернулось вооруженным конфликтом в Израиле, который произошел сейчас.

«Поэтому когда начинают искать виновных, они для всех очевидны: Байден, Макрон, Шольц. Вот те, кто виновен в палестино-израильском конфликте, вот те, кто виновен в создании напряженности в мире», — заключил Володин.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в тот же день ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее главы коалиционных партий Израиля одобрили создание чрезвычайного правительства.