В Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги

В городе Ашкелон и в окрестностях сектора Газа прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Сирены звучали в городе Ашкелон и окрестностях сектора Газа», — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что Армия Израиля начала наносить широкомасштабный удар по целям ХАМАС в Газе.

10 октября глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания сообщил, что движение проинформировало все стороны, что не будет вести переговоры об обмене заложников до окончания боевых действий.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что РФ контактирует с ХАМАС по вопросу российских граждан, которых боевики взяли в заложники. Он подчеркнул, что осуществляются контакты, чтобы подтвердить эту информацию и узнать о дальнейшей судьбе этих людей.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.