Стало известно о пострадавших рабочих КПП на границе Египта и сектора Газа

Двое египетских рабочих пострадали от осколков в результате израильского обстрела палестинской части контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Об этом РИА Новости сообщили источники на КПП.

До этого пропускной пункт снова закрыли из-за израильских ударов. При этом в понедельник вечером, 9 октября, КПП закрывали после израильского авиаудара по району в секторе Газа недалеко от границы. Однако потом его открыли.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетаньяху сообщил, что не получал от властей Египта никакой информации о том, что ХАМАС собирается напасть на страну.