В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом стало известно из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Тревога прозвучала почти одновременно в 13:31 по местному времени (совпадает с московским).

В ночь на 10 октября воздушная тревога прозвучала в Одесской области Украины. Также там сообщалось о взрывах. Чуть ранее с 22:00 воздушная тревога действовала в Николаевской области, а также — с 22:46 по мск — в Днепропетровской и Харьковской областях.

А 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта ВСУ на Крымском мосту, российские Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.