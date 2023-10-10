В Израиле предложили создать чрезвычайное правительство

Главы коалиционных партий Израиля поддержали создание чрезвычайного правительства народного единства. Об этом сообщает государственная телерадиокорпорация Kan со ссылкой на заявление партии Нетаньяху «Ликуд».

Отмечается, что парламентарии поручили премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать правительство народного единства. Решение было принято единогласно.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что пригласил глав министерств иностранных дел Израиля и Палестины на встречу ЕС по Ближнему Востоку.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.