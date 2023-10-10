ХАМАС обстрелял ракетами юг Израиля

Радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло ракетному обстрелу город Беэр-Шева и два кибуца на юге Израиля. Об этом говорится в Telegram-канале движения.

«Бригады Аль-Кассама обстреливают ракетами скопления сил противника в «Яд Мордехай» (кибуц — прим. ред.)... Беэр-Шеву... объект «Раим» (кибуц — прим. ред.)», — говорится в сообщении ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.