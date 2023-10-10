КПП на границе Египта и сектора Газа закрыли из-за обстрелов

КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа снова закрыли из-за израильских ударов. Об этом РИА Новости сообщили источники на КПП с египетской стороны.

В понедельник вечером, 9 октября, КПП закрывали после израильского авиаудара по району в секторе Газа недалеко от границы. Однако потом его открывали.

Губернатор египетской провинции Северный Синай Мухаммед Абдель Фадиль Шуша рассказывал, что «Рафах» будет работать для приема раненых палестинцев, если в этом будет необходимость.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.