Российские военнослужащие уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, российские силы нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам 67-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины, расположенных в районах населенных пунктов Одаровка в Запорожской области и Серебрянка в ДНР.

Кроме того, средства ПВО уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Романовское и Червоногорка в Запорожской области, а также Казачьи Лагери, Корсунка и Новая Каховка в Херсонской области.

Российские военные поразили группировки противника в 118 районах, уточнили в министерстве.

В результате за минувшие сутки на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 50 украинских бойцов и 12 автомобилей, сообщает Минобороны.

Также сообщалось, что группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила три лодки с солдатами ВСУ в Херсонской области.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.