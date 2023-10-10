Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные рассказали о потерях украинской стороны на одном из направлений

В МО РФ заявили, что ВСУ потеряли на Херсонском направлении свыше 50 бойцов ВСУ

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские военные за прошедшие сутки потеряли на Херсонском направлении свыше 50 бойцов и больше 10 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 50 украинских военнослужащих и 12 автомобилей», — говорится в ежедневной сводке военного ведомства РФ.

По данным Минобороны России, Вооруженные силы РФ нанесли поражение живой силе ВСУ и технике в 118 районах в зоне специальной военной.

До этого МО РФ уточняли, что была пресечена попытка атаки дрона на Белгородскую область.

Также в Минобороны РФ уточняли о пресечении атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Были раскрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий