Российские военные рассказали о потерях украинской стороны на одном из направлений

Украинские военные за прошедшие сутки потеряли на Херсонском направлении свыше 50 бойцов и больше 10 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 50 украинских военнослужащих и 12 автомобилей», — говорится в ежедневной сводке военного ведомства РФ.

По данным Минобороны России, Вооруженные силы РФ нанесли поражение живой силе ВСУ и технике в 118 районах в зоне специальной военной.

До этого МО РФ уточняли, что была пресечена попытка атаки дрона на Белгородскую область.

Также в Минобороны РФ уточняли о пресечении атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Были раскрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.