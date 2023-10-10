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Российские войска поразили командные пункты ВСУ в ЛНР и Запорожской области

МО РФ: ВС РФ поразили командные пункты ВСУ в ЛНР и Запорожской области

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Gleb Garanich/Reuters

Российские войска поразили командные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Серебрянка в ЛНР и возле Одаровки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, были поражены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка национальной гвардии Украины.

До этого российские военные нанесли удар по обстреливавшей Донецк артиллерии ВСУ. Российские авиация, гаубицы, реактивные системы залпового огня и танки продолжали работать с 5 часов утра в районе Авдеевки.

Удары наносились по артиллерийским батареям украинских бойцов, перед этим атаковавшим Донецк.

Командир отряда «Барс-9» с позывным «Медведь» также рассказал РИА Новости о попытках Вооруженных сил Украины наступать со стороны Купянска. Военный назвал попытки наступления непродуманными. По его словам, украинское командование бросает своих солдат «на мясо».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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