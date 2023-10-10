Французские солдаты начали покидать Нигер

Генеральный штаб Франции объявил о начале вывода войск из Нигера, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

«Первые отъезды начались. Они проходят согласно плану, продолжается координация», — указано в сообщении французского генерального штаба.

Президент Франции Эммануэль Макрон до этого заявлял, что французские солдаты покинут Нигер до конца года.

Ранее Национальный совет спасения родины (временное правительство Нигера) заявил, что вывод французских войск из страны начнется 10 октября.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее в Нигере посла Франции лишили дипломатической неприкосновенности.