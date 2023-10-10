На Купянском направлении российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

Также устранены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», отметили в ведомстве.

Всего военные уничтожили до 25 украинских военнослужащих и три автомобиля.

7 октября Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях в течение суток лишились более ста военнослужащих.

Позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что артиллерия ВС РФ смогла поразить на Ореховском направлении пункты дислокации украинских военных, а также склады вооружения ВСУ.

К тому же группировка «Центр» сообщила, что ВС РФ сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Были отражены атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВС Украины.

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью.