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Россия поразила на Купянском направлении артиллерийскую систему из США

МО РФ: на Купянском направлении поражена американская артиллерийская система М777

На Купянском направлении российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

Также устранены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», отметили в ведомстве.

Всего военные уничтожили до 25 украинских военнослужащих и три автомобиля.

7 октября Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях в течение суток лишились более ста военнослужащих.

Позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что артиллерия ВС РФ смогла поразить на Ореховском направлении пункты дислокации украинских военных, а также склады вооружения ВСУ.

К тому же группировка «Центр» сообщила, что ВС РФ сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Были отражены атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВС Украины.

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью.

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