В Минобороны России рассказали о ситуации на Запорожском направлении

Министерство обороны России сообщило, что на Запорожском направлении российские войска нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Работино и северо-западнее Вербового в Запорожской области.

Отмечается, что потери украинской армии превысили 80 солдат.

«Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины», — говорится в публикации.

Кроме того, ВСУ потеряли танк, три пикапа, гаубицу Д-30 и пушку М-46.

До этого российское оборонное ведомство сообщало, что бойцы группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили три лодки с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Кроме того, российские военные также пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.