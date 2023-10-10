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ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили до 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные на Краснолиманском направлении смогли отразить две атаки Вооруженных сил Украины и уничтожили до 60 военнослужащих противника. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ отразили атаки 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоной Дибровы.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают дополнительные силы на Краснолиманское направление. По его данным, украинские войска перемещаются в район Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка.

Прибывают колонны с бронетехникой и с личным составом, заявил Марочко. Он считает, что исходя из численности и состава прибывающих подразделений ВСУ возможны как оборонительные, так и наступательные действия с их стороны.

9 октября в Минобороны РФ сообщали, что российские войска в районе Торского и на участке Серебрянского лесничества отразили атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВС Украины и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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