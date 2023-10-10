Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МО РФ рассказали, сколько атак ВСУ отразили в Харьковской области

МО РФ: российские войска отразили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

close
100%
Alex Babenko/AP

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза пытались атаковать российские войска в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых украинских отрядов. Атаки проводились в районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что артиллерия ВС РФ смогла поразить на Ореховском направлении пункты дислокации украинских военных, а также склады вооружения ВСУ.

Российские бойцы нанесли на этом направление поражение скоплению техники Вооруженных сил Украины. Сейчас на Ореховском направлении ВСУ не используют тяжелую технику.

9 октября российские войска сорвали пять атак ВСУ на одном из направлений в зоне СВО.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий