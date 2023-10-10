В МО РФ рассказали, сколько атак ВСУ отразили в Харьковской области

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза пытались атаковать российские войска в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых украинских отрядов. Атаки проводились в районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что артиллерия ВС РФ смогла поразить на Ореховском направлении пункты дислокации украинских военных, а также склады вооружения ВСУ.

Российские бойцы нанесли на этом направление поражение скоплению техники Вооруженных сил Украины. Сейчас на Ореховском направлении ВСУ не используют тяжелую технику.

9 октября российские войска сорвали пять атак ВСУ на одном из направлений в зоне СВО.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.