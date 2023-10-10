Евросоюз пригласил на встречу глав МИД Израиля и Палестины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пригласил глав министерств иностранных дел Израиля и Палестины на встречу ЕС по Ближнему Востоку. Об этом пишет РИА Новости.

Вместе с этим Боррель заявлял в соцсети X (бывшая Twitter), что пересмотр помощи палестинцам со стороны Евросоюза не предусматривает приостановку текущих платежей.

«Приостановка платежей — наказание для всего палестинского народа — нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе», — пояснил свою позицию Боррель.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.