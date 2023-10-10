Шесть палестинских журналистов погибли с начала эскалации конфликта

Шесть палестинских журналистов погибли и двое пропали без вести с начала эскалации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МИД Палестины.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что начала массированный обстрел по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Там также сообщили, что в Беэр-Шеве и районе Негева зазвучали сирены тревоги.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».