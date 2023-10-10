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Армия Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС в Газе

Армия Израиля объявила, что наносит широкомасштабный удар по целям ХАМАС в Газе

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Zhang Tianlang/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале объявила, что начала массированный обстрел по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабный удар по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Там также сообщили, что в Беэр-Шеве и районе Негева зазвучали сирены тревоги.

10 октября глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания заявил, что движение проинформировало все стороны, что не будет вести переговоры об обмене заложников до окончания боевых действий.

Ранее Иран пригрозил Израилю «пощечиной» из-за действий в секторе Газа. По словам верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, действия ЦАХАЛ в секторе Газа после атак навлекут на страну «еще большие бедствия».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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