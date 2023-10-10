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В Запорожской области рассказали о ситуации в зоне СВО на Ореховском направлении

Рогов заявил, что артиллерия РФ поразила скопление техники украинских военных

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Евгений Биятов/РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что артиллерия ВС РФ смогла поразить на Ореховском направлении пункты дислокации украинских военных, а также склады вооружения ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российские бойцы также нанесли на этом направление поражение скоплению техники Вооруженных сил Украины.

«Наши отработали по расположениям, складам и скоплению техники [ВСУ] в районе семи населенных пунктов на Ореховском направлении. Судя по повторной детонации, весьма результативно», — объяснил Рогов.

Как добавил собеседник агентства, украинская сторона попыталась наступать, но все попытки были отбиты Вооруженными силами России.

В настоящий момент на Ореховском направлении ВСУ не используют тяжелую технику, несмотря на переброску существенного количества единиц под Орехов.

До этого группировка «Центр» сообщила, что ВС РФ сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Были отражены атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВС Украины.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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