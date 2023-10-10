В Израиле опровергли проникновение на север страны боевиков

Предполагаемое проникновение боевиков на север Израиля не подтвердилось. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля, пишет ТАСС.

Сначала в сети появилось сообщение о том, что боевики ЦАХАЛ по воздуху проникли в район Голанских высот и Верхней Галилеи. Однако теперь можно сказать, что эти данные исключены, заявил представитель ЦАХАЛ.

«Нет риска нарушения безопасности», — заключил он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.