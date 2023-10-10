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В Кремле прокомментировали слова Кадырова о поддержке Палестины

Песков заявил, что Россия продолжает контакты и с Израилем, и с Палестиной

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Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у РФ существуют давние исторические связи с Палестиной, контакты поддерживаются и с израильской стороной. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга с журналистами.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Израиль и Палестину остановить военный конфликт. Кадыров добавил, что при необходимости чеченские миротворцы могут войти в сектор Газа.

Как заметил пресс-секретарь российского главы государства, у РФ много общего с Израилем, там проживает много соотечественников.

По словам Пескова, российская сторона намерена и дальше содействовать поиску путей урегулирования на Ближнем Востоке.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

8 октября Израиль официально объявил о состоянии войны в соответствии с Основным законом. Было соблюдено требование Основного закона страны и введен «пункт 40»,.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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