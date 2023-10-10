Российские военные нанесли удар по обстреливавшей Донецк артиллерии ВСУ

Российским военным удалось нанести мощный удар по объектам украинских бойцов в районе Авдеевки на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Telegram-канале издания «Военная хроника».

С 5 часов утра в районе населенного пункта, который был затянут дымом от сильных пожаров, продолжали работать авиация, гаубицы, реактивные системы залпового огня и танки ВС РФ, занимавшиеся ликвидацией позиций Вооруженных сил Украины.

По данным издания, удары наносились Вооруженными силами России по артиллерийским батареям украинских бойцов, перед этим атаковавшим Донецк.

«Уничтожаются склады, огневые позиции украинской артиллерии и ангары с техникой», — добавили в издании.

Также в «Военной хронике» привели комментарии очевидцев, подчеркнувших, что во время работы российской артиллерии в данном районе «дрожала земля» от мощного удара ВС РФ.

До этого российский командир отряда «Барс-9» назвал попытки ВСУ наступать со стороны Купянска непродуманными.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.