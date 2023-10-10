Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты сравнили тактику ХАМАС с действиями на Украине

The Drive: тактика ХАМАС против Израиля схожа с действиями на Украине

close
100%
Yousef Mohammed/Global Look Press

Солдаты палестинского радикального движения ХАМАС применили в бою против Израиля самые современные военные наработки, военные аналитики сравнили их тактику с применяемой на Украине стратегией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Drive.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября началось одновременно по шести направлениям. Почти сразу в еврейском государстве образовались хаос и паника среди мирного населения. Воспользовавшись примером украинского конфликта, солдаты ХАМАС сформировали несколько малых мобильных групп, которые оперативно атаковали основные израильские районы, говорится в статье.

В агентстве также отметили, что, демонстрируя новую тактику, которая в каком-то роде «является отражением боевых действий на Украине», палестинские боевики вслед за массированным ракетным ударом приступили к быстрым наземным атакам.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий