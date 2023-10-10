Эксперты сравнили тактику ХАМАС с действиями на Украине

Солдаты палестинского радикального движения ХАМАС применили в бою против Израиля самые современные военные наработки, военные аналитики сравнили их тактику с применяемой на Украине стратегией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Drive.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября началось одновременно по шести направлениям. Почти сразу в еврейском государстве образовались хаос и паника среди мирного населения. Воспользовавшись примером украинского конфликта, солдаты ХАМАС сформировали несколько малых мобильных групп, которые оперативно атаковали основные израильские районы, говорится в статье.

В агентстве также отметили, что, демонстрируя новую тактику, которая в каком-то роде «является отражением боевых действий на Украине», палестинские боевики вслед за массированным ракетным ударом приступили к быстрым наземным атакам.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.