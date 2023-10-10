Посольство РФ рассказало о поиске пропавших в Израиле россиян

Посольство России в Израиле прилагает максимум усилий для поисков пропавших россиян. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии в Тель-Авиве.

По актуальным данным, сейчас четверо россиян числятся пропавшими без вести.

«Находимся в контакте с родственниками людей и оказываем им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления местонахождения пропавших граждан», — говорится в сообщении дипмиссии.

При этом посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал, что двое россиян числятся жертвами после атаки ХАМАС. В дипмиссии отметили, что погибшие имели еще и гражданство Израиля.

«Консульский отдел Посольства занимается выяснением всех обстоятельств», — заключили в посольстве.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС была названа «Железные мечи».

Ранее в посольстве РФ заявили, что у них нет сведений о россиянах, попавших в заложники к ХАМАС.