Rheinmetall получил заказ от властей ФРГ на снаряды для ВСУ

Германский оборонный концерн Rheinmetall получил третий заказ на поставку артиллерийских боеприпасов в рамках соглашения с бундесвером. Он предусматривает поставку более 150 тыс. снарядов, отмечается в заявлении компании.

«Хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины», — уточнили в концерне.

Стоимость заказа — несколько сот миллионов евро. Первую партию боеприпасов планируется поставить в 2023 году, остальные — в 2024-м. Заказ предусматривает производство более 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов от испанской дочерней компании Rheinmetall Rheinmetall Expal Munitions, а также — осколочно-фугасных боеприпасов DM 121.

4 октября в ФРГ сообщили, что в «обозримом будущем» не собираются снабжать ВСУ ракетами Taurus. Издание Bild на написало об этом, ссылаясь на источники в правительствах Берлина и Киева. В публикации отметили, что Германия не направляла официальный отказ Украине и возможность осуществить передачу в будущем остается, но это маловероятно.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.