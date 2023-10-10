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ВС РФ взяли за сутки десять опорных пунктов ВСУ в районе Времевки

Рогов: ВС РФ взяли за сутки десять опорных пунктов ВСУ в районе Времевки

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РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные смогли взять за сутки десять опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«На Времевском направлении у нас очевидные успехи. Менее чем за сутки взято порядка 10 опорников (опорных пунктов. — «Газета.Ru») врага. Наши ребята освободили этот участок, инициатива полностью в наших руках», — сказал Рогов.

Ранее Рогов сообщал, что российские военные смогли отразить две попытки наступления Вооруженных сил Украины на Времевском направлении в Донецкой народной республике.

До этого Рогов сообщил, что российские войска смогли добиться тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях. Он отметил, что на Ореховском направлении российские военные смогли расширить «серую» зону, отбросив ВСУ на 250-300 метров. Глава запорожского общественного движения также добавил, что на Времевском направлении севернее села Приютное ВС РФ взяли несколько вражеских позиций и пару опорных пунктов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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