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Армия Израиля заявила об уничтожении отряда террористов, пересекших границу

ВВС Израиля заявили об уничтожении отряда террористов на границе в районе Зиким

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Majdi Mohammed/AP

Военно-воздушные силы Израиля в своем Telegram-канале заявили, что уничтожили отряд террористов, которые пересекли границу на юге страны.

«Силы Армии обороны Израиля из подразделения Магеллана сегодня утром обнаружили отряд вооруженных террористов возле забора в районе [кибуца] Зиким, силы нацелились на боевой вертолет, который через короткое время атаковал отряд и уничтожил его», — говорится в сообщении.

Там добавили, что ВВС Израиля «продолжают широко атаковать многие цели террористических организаций в секторе Газа».

Ведомство также опубликовало видеозапись удара.

10 октября в армии Израиля заявили о взятии под полный контроль всех израильских населенных пунктов на границе с Газой.

Ранее представитель Армии обороны Израиля заявил, что парламент сектора Газа и гражданские министерства являются легитимными целями для израильской армии.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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