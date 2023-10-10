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В ХАМАС заявили, что не собираются покидать сектор Газа

Представитель ХАМАС заявил, что движение и местные жители не покинут сектор Газа

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Majdi Fathi/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС не покинет сектор Газа. Так заявил РИА Новости представитель движения Хусам Бадран.

Израиль 8 октября призвал жителей сектора Газа покинуть дома. Однако Бадран считает, что, помимо самих членов ХАМАС, местные жители тоже будут оставаться на месте.

«Это четкая позиция всего нашего народа. Это наша земля, и мы будем за нее держаться и не уйдем», — заключил Бадран.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее ВВС Израиля перебросили сотни солдат из-за рубежа для участия в операции в Газе.

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