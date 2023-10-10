Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль взял под контроль все населенные пункты на границе с сектором Газа

Армия Израиля взяла под контроль все населенные пункты на границе с Газой

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Представитель Армии обороны Израиля Даниэля Хагари заявил, что израильские военные взяли под контроль населенные пункты, которые находятся на границе с сектором Газа. Об этом пишет израильская газета Haaretz, передает РИА Новости.

«Армия обороны Израиля взял под контроль все израильские населенные пункты у границы с Газой», — говорится в сообщении.

Телеканал i24 со ссылкой на представителей израильской армии сообщал, что южная граница Израиля с Газой контролируется на 100%.

Ранее сообщалось, что десятки лиц с двойным гражданством попали в плен к ХАМАС. Среди них есть россияне. ХАМАС заявил, что ведет контакты с Москвой по этому вопросу. Посол РФ в Израиле сообщил о гибели уже двух граждан России. Еще четверо пропали без вести. Ранее глава МИД России Лавров сообщал о возможной эвакуации россиян, которая все еще не объявлена, в посольстве рекомендовали гражданам РФ покупать билеты самостоятельно.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий