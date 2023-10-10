Израиль взял под контроль все населенные пункты на границе с сектором Газа

Представитель Армии обороны Израиля Даниэля Хагари заявил, что израильские военные взяли под контроль населенные пункты, которые находятся на границе с сектором Газа. Об этом пишет израильская газета Haaretz, передает РИА Новости.

«Армия обороны Израиля взял под контроль все израильские населенные пункты у границы с Газой», — говорится в сообщении.

Телеканал i24 со ссылкой на представителей израильской армии сообщал, что южная граница Израиля с Газой контролируется на 100%.

Ранее сообщалось, что десятки лиц с двойным гражданством попали в плен к ХАМАС. Среди них есть россияне. ХАМАС заявил, что ведет контакты с Москвой по этому вопросу. Посол РФ в Израиле сообщил о гибели уже двух граждан России. Еще четверо пропали без вести. Ранее глава МИД России Лавров сообщал о возможной эвакуации россиян, которая все еще не объявлена, в посольстве рекомендовали гражданам РФ покупать билеты самостоятельно.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».