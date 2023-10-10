ВС России уничтожили три лодки ВСУ под Херсоном

Бойцы группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили три лодки с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены две лодки», — уточнил источник.

По его словам, плавсредства двигались в русле реки Ингулец в направлении Днепра. Одну из лодок ВСУ ликвидировали в районе населенного пункта Львово.

Кроме того, российские части в районе села Никольское разбили 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, уничтожив украинских военных. Также бойцы группировки войск «Днепр» нанесли удар по месту размещения подразделения ВСУ в районе островов, расположенных в устье Днепра. Удалось ликвидировать 11 украинских военнослужащих и вывести из строя два автомобиля.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Кроме того, российские военные также пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.