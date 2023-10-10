В Израиль из-за границы прибыли сотни солдат ЦАХАЛ для участия в операции против ХАМАС

Военно-воздушные силы Израиля в течение суток перебросили из других стран сотни военнослужащих Армии обороны страны (ЦАХАЛ) для участия в операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом пресс-служба ВВС еврейского государства сообщила в Telegram.

Отмечается, что самолеты доставили военнослужащих в Израиль минувшей ночью. Они примут участие в операции «Железные мечи» в рамках усилий ЦАХАЛ по дислокации дополнительных сил для продолжения боевых действий против палестинских боевиков.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.