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Губернатор Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ 9 октября

Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировали семь прилетов от ВСУ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины в течение минувших суток выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 боеприпасов. Об этом губернатор российского региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в Борисовском районе в селе Дубино противник сбросил с квадрокоптера два взрывных устройства. Там никто не пострадал, однако в двух частных домах выбило окна, посечен забор.

В Валуйском округе украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии село Новопетровка, там установлено три прилета. В Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка выпустили четыре минометных снаряда. В этих населенных пунктах никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В Яковлевском городском округе в районе села Ольховка, по словам Гладкова, системой противовоздушной обороны удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Последствий на земле нет.

Накануне Министерство обороны России сообщало о попытке атаки беспилотника на Белгородскую область.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Обстрелы Белгородской области
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