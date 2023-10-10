Армия обороны Израиля обновила список погибших военных

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обновила список погибших военных, пишет Times of Israel.

По информации издания, во вторник утром ЦАХАЛ добавил в список еще 38 имен. Таким образом число погибших израильских военных достигло 123.

До этого сообщалось о 85 погибших.

Движение ХАМАС сообщало в своем Telegram-канале, что число погибших израильтян после нападения ХАМАС возросло до 800.

В Израиле признали, что число погибших возросло до 800 и еще более 2400 пострадали. В числе жертв конфликта оказались участники музыкального фестиваля, проходившего юге Израиля, — именно с этой стороны боевики ХАМАС напали на Израиль. Там было обнаружено не менее 260 тел.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.