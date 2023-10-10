В США предложили отдать Израилю деньги, выделяемые на Украину

На фоне происходящей ситуации на Ближнем Востоке Израилю следует предоставить все финансовые средства, которые предполагались для Украины, считает американский сенатор Джош Хоули. Об этом сообщается на странице политика в социальной сети X.

«Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль», — предложил Хоули.

Сентор считает, что сейчас Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны. Известно, что было одобрено введение пункта 40 закона о правительстве, который регулирует порядок объявления состояния войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.