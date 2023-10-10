Стало известно, какой процент бюджета Украины пойдет на военные расходы в 2024 году

Киев планирует потратить на сектор безопасности и обороны не менее 21,6% из бюджета 2024 года. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно тексту документа, Зеленский поручил кабмину увеличить расходы на оборону «с учетом военно-политической обстановки». Финансирование военных потребностей Украины не должно быть менее 1,7 триллиона гривен или $46,5 млрд. В первую очередь должна финансироваться контрразведка и борьба с диверсионной деятельностью.

До этого мэр Киева Виталий Кличко говорил, что депутаты Киевского совета проголосовали за увеличение помощи военным на $34 млн.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заялял, что министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун 11 октября примут участие во встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.