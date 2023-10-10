Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какой процент бюджета Украины пойдет на военные расходы в 2024 году

Киев намерен выделить на военные нужды не менее 21,6% из бюджета 2024 года

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Киев планирует потратить на сектор безопасности и обороны не менее 21,6% из бюджета 2024 года. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно тексту документа, Зеленский поручил кабмину увеличить расходы на оборону «с учетом военно-политической обстановки». Финансирование военных потребностей Украины не должно быть менее 1,7 триллиона гривен или $46,5 млрд. В первую очередь должна финансироваться контрразведка и борьба с диверсионной деятельностью.

До этого мэр Киева Виталий Кличко говорил, что депутаты Киевского совета проголосовали за увеличение помощи военным на $34 млн.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заялял, что министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун 11 октября примут участие во встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий