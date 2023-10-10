Логистическая инфраструктура повреждена в Одесской области

В Одесской области Украины в результате взрывов была повреждена логистическая инфраструктура. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Есть попадание по логистической инфраструктуре», — написал он.

Ночью 10 октября в Одесской области объявлялась воздушная тревога. Сирены тревоги также звучали в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее Кипер заявлял, что в ночь на 6 октября в Измаильском районе из-за взрывов было повреждено зернохранилище.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что портовая инфраструктура и зернохранилища на Украине в случае их использования для хранения тяжелой военной техники, оружия и боеприпасов будут уничтожаться.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.